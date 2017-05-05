WikiLeaks опубликовала описание технологии ЦРУ для кибератак

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала описание технологии ЦРУ под названием "Архимед", которая позволяет спецслужбам совершать кибератаки на компьютеры внутри локальных сетей, к которым часто подключены устройства в офисах. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как сообщает WikiLeaks, ЦРУ применяет "Архимед", чтобы установить контроль над одним из компьютеров, подключенных к локальной сети, с целью получить доступ к потоку данных другого компьютера, находящегося внутри той же защищенной сети. Информация с устройства, интересующего спецслужбы, перенаправляется на сервер ЦРУ во время использования владельцем компьютера браузера. Притом пользователю кажется, что он выполняет обычные поисковые запросы.

"Архимед" - новая публикация Wikileaks из серии Vault 7 (кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ - прим. ТАСС). Wikileaks 7 марта приступила к публикации массива данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации следовало, что ведомство в Лэнгли разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

WikiLeaks - международная некоммерческая организация, специализирующийся на публикации в интернете секретных и конфиденциальных документов различного характера без раскрытия их источников.