Президент Южной Осетии представил парламенту кандидатуру нового премьера

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ЦХИНВАЛ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру Эрика Пухаева на должность премьер-министра, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.
Кабинет министров Южной Осетии ушел в отставку 24 апреля после инаугурации (21 апреля) Бибилова, который победил на прошедших 9 апреля 2017 года президентских выборах.
"В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия (РЮО) представляю на согласование кандидатуру Пухаева Эрика Георгиевича для назначения его на должность председателя правительства РЮО", - говорится в представлении президента.
Как прояснили ТАСС в парламенте республики, депутаты могут утвердить представленную президентом кандидатуру уже в конце следующей недели. "Скорее всего, на следующей неделе после праздников данный вопрос будет вынесен на рассмотрение президиума парламента, а уже в конце недели кандидатура нового премьера будет утверждена на очередной сессии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что консультации по кандидатуре премьера президент ранее провел со всеми парламентскими фракциям.
Пухаев с 2014 года занимает должность заместителя председателя правительства Южной Осетии.