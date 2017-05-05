Молдавская оппозиция призвала сторонников к пикету парламента

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КИШИНЕВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Внепарламентская оппозиция в Молдавии призвала сторонников к пикету парламента, где обсуждается переход от выборов по партийным спискам к мажоритарной системе. С такими призывами на своих страницах в Facebook выступили лидер "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый и председатель партии "Платформа ДА" Андрей Нэстасе.
"Прошу всех наших сторонников срочно выдвигаться к зданию парламента", - написал Усатый. - Сегодня, изменив избирательную систему на одномандатную или на смешанную, Плахотнюк (лидер Демократической партии Молдавии, ДПМ - прим. ТАСС) и его банда захватят власть на десятилетия вперед".
Нэстасе анонсировал акцию протеста на выходные. "Молдавия, докажи, что существуешь. Они включили в повестку дня заседания парламента проект по внедрению одномандатной избирательной системы, спасательный круг Плахотнюка. Для спасения страны и региона необходимо, чтобы наши политические усилия поддержало общество с помощью протеста", - написал Нэстасе.
Такую реакцию оппозиции вызвало внезапное предложение спикера парламента, вице-председателя ДПМ Андриана Канду включить в повестку дня законопроект о переходе на мажоритарную систему выборов. Новость спровоцировала протесты в парламенте. Так, фракция Либеральной партии покинула зал заседаний, несмотря на то, что состоит в правящей коалиции с ДПМ, а депутаты оппозиционной Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) потребовали включить в повестку дня свой законопроект о смешанной системе выборов, который они продвигают в качестве альтернативы, и исключить проект демократов. В итоге парламентарии согласились обсудить оба законопроекта.
Нэстасе, Усатый, а также ПСРМ были организаторами массовых протестов оппозиции в Кишиневе в 2015-2016 годы.