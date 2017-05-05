Додон: наследники Победы в Молдавии никогда не забудут подвиги своих дедов и прадедов

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Воспоминания ветеранов и новинки парада: ко Дню Победы ТАСС подготовил спецпроектыНовости агентства 5 мая, 15:45
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КИШИНЕВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что молдаване никогда не забудут подвиги своих дедов и прадедов, которые сумели освободить Европу от фашизма. Об этом говорится в показанном на местных телеканалах видеопоздравлении главы государства с наступающим Днем Победы.
"Проходят годы, но не тускнеет ни истина, ни подвиг, ни триумф, ни красное Знамя Победы. И каждый год в этот день в Кишиневе, в Москве и других городах дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны становятся в строй "Бессмертного полка", - отметил Додон.
В этом году подготовка к 9 мая проходит под патронатом главы республики. К празднику на центральной площади молдавской столицы запланирована выставка советской военной техники, а также концерт с участием группы "Любэ" и Александра Маршала. В республике уже проходят такие акции, как "Георгиевская лента" и "Свеча памяти", будет развернута рекордная по размерам копия Знамени Победы.
Ко Дню Победы правительство Молдавии выделит фронтовикам примерно по 500 долларов на человека в качестве материальной помощи. Ее также получат лица, приравненные к участникам войны и вдовы погибших. Впервые в честь Дня Победы президент страны наградит нескольких фронтовиков высшей государственной наградой - Орденом Республики. Сам он 9 мая с делегацией ветеранов будет присутствовать на торжествах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.
По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 18 стали Героями Советского Союза. День Победы в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к мемориалам, чтобы почтить память погибших солдат.