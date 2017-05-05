Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евросоюз выделит Грузии €32 млн для техподдержки процесса интеграции в ЕС

Международная панорама
5 мая, 16:26 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Отмечается, что Тбилиси предпринял серьезные шаги для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 5 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Евросоюз выделит Грузии €32 млн для оказания технической поддержки процесса интеграции страны в ЕС.

Об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы грузинского правительства.

Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси грузинский министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, отмечается в сообщении.

На церемонии оформления документа присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. "Евросоюз помогает Грузии в осуществлении реформ, процесс интеграции страны в ЕС укрепляет в Грузии демократические институты, независимую судебную систему, обеспечивают высокий уровень защиты прав человека, экономическую стабильность", - заявил глава грузинского правительства. По его словам, "средства, выделяемые Грузии в соответствии с подписанным документом, будут направлены на продолжение реформ и реализацию проектов, которые сблизят страну с Евросоюзом".

Премьер отметил, что "отношения между Грузией и ЕС никогда не были такими тесными и плодотворными, как это имеет место сейчас". "Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии в страны Шенгенской зоны (действует с 28 марта текущего года) стало возможным в результате успешных реформ в Грузии, прогресса на пути интеграции страны в ЕС", - сказал Квирикашвили.

В свою очередь Хан отметил "важность продолжения процесса реформ в Грузии". "Грузия предприняла серьезные шаги для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС (подписано в июне 2014 года в Брюсселе) и успешно продолжает этот процесс, осуществляя демократические реформы", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
4
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама