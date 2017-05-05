Евросоюз выделит Грузии €32 млн для техподдержки процесса интеграции в ЕС

ТБИЛИСИ, 5 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Евросоюз выделит Грузии €32 млн для оказания технической поддержки процесса интеграции страны в ЕС.

Об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы грузинского правительства.

Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси грузинский министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, отмечается в сообщении.

На церемонии оформления документа присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. "Евросоюз помогает Грузии в осуществлении реформ, процесс интеграции страны в ЕС укрепляет в Грузии демократические институты, независимую судебную систему, обеспечивают высокий уровень защиты прав человека, экономическую стабильность", - заявил глава грузинского правительства. По его словам, "средства, выделяемые Грузии в соответствии с подписанным документом, будут направлены на продолжение реформ и реализацию проектов, которые сблизят страну с Евросоюзом".

Премьер отметил, что "отношения между Грузией и ЕС никогда не были такими тесными и плодотворными, как это имеет место сейчас". "Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии в страны Шенгенской зоны (действует с 28 марта текущего года) стало возможным в результате успешных реформ в Грузии, прогресса на пути интеграции страны в ЕС", - сказал Квирикашвили.

В свою очередь Хан отметил "важность продолжения процесса реформ в Грузии". "Грузия предприняла серьезные шаги для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС (подписано в июне 2014 года в Брюсселе) и успешно продолжает этот процесс, осуществляя демократические реформы", - заявил он.