Глава МИД Венгрии потребовал отставки первого замглавы Еврокомиссии

ВЕНА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил за отставку первого замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса после того, как тот, комментируя конфликт венгерских властей с миллиардером Джорджем Соросом, обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в антисемитизме. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, выступая на пресс-конференции в Будапеште.

По словам Сийярто, Венгрия "сделала больше, чем кто-либо еще в Европе, для борьбы с антисемитизмом", в связи с чем обвинения в адрес премьера являются оскорблением для всей страны. Он напомнил о законодательных инициативах, направленных на защиту венгерских евреев, а также о введении национального Дня памяти жертв Холокоста и восстановлении властями соответствующих мемориалов.

"Если чиновник ЕС серьезно оскорбляет одну из стран-участниц по такой теме, у него нет другого выбора, кроме как подать в отставку", - приводит слова Сийярто пресс- служба венгерского МИД. Он также обвинил Тиммерманса в трусости, поскольку тот "высказал серьезные и необоснованные обвинения" в интервью немецкой газете Die Zeit, а не в личной беседе с Орбаном.

В опубликованном 3 мая интервью Тиммерманс согласился с утверждением корреспондента газеты об "антисемитском характере" высказываний венгерского премьера, который с трибуны Европарламента 26 апреля назвал Сороса "американским финансовым спекулянтом". "Антисемитизм до сих пор присутствует в Европе, это ужасно!" - сказал замглавы ЕК. Он добавил, что не стал ввязываться в полемику в тот момент, чтобы "не дать (Орбану - прим. ТАСС) себя спровоцировать" и "не сместить акцент всего заседания" именно на эту тему.

Сийярто со своей стороны подчеркнул, что хотя между властями Венгрии и Джорджем Соросом существуют серьезнейшие разногласия, "это никоим образом не связано с происхождением или религией" миллиардера. По мнению властей, Сорос определенно желает свержения действующего правительства, добавил глава венгерского МИД.

История противостояния

Очередной виток в конфликте между властями страны и американским миллиардером произошел этой весной, когда 10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал новую редакцию закона о высшем образовании, который ужесточает требования к действующим в стране иностранным вузам и колледжам. Согласно закону, все зарубежные высшие учебные заведения могут работать на территории Венгрии только на основе межправительственного соглашения со страной-учредителем, они также должны вести образовательную деятельность в странах-учредителях.

Оппоненты и критики венгерского правительства увидели в этом законодательном шаге стремление прекратить работу Центральноевропейского университета, основанного в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. Министерство трудовых ресурсов Венгрии в ответ на опасения западных политиков и оппозиции заявило, что сами поправки не подразумевают закрытия университета Сороса, он сможет беспрепятственно продолжить свою деятельность, как только венгерские власти и США достигнут дополнительного соглашения.

Ранее же, до принятия соответствующего закона, в адрес миллиардера звучали обвинения в финансировании ряда общественных организаций, которые якобы преследуют цель дискредитации действующей власти. Также в СМИ появлялась информация о том, что правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" намерена добиваться ликвидации в стране неправительственных организаций, финансируемых Соросом.