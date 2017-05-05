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ЛНР: видео подрыва машины ОБСЕ подтверждает версию о причастности спецслужб Украины

Международная панорама
5 мая, 16:58 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 5, мая. /ТАСС

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что видео является частью отчета о проведенной диверсии украинской диверсионно-разведывательной группы

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ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Распространенная украинскими СМИ видеозапись момента подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб подтверждает озвученную в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) версию о теракте, подготовленном спецслужбами Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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"4 апреля на сайте украинской службы "Радио Свобода" была опубликована видеозапись момента подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Этот материал был предоставлен украинской стороной. При этом очевидно, что съемки велись профессиональной аппаратурой", - отметил Марочко.

Он обратил внимание на то, что оператор целенаправленно снимал конкретное место - именно тот участок дороги, на котором был подорван автомобиль. "Вероятнее всего, снятые кадры являются частью отчета о проведенной диверсии украинской ДРГ", - считает подполковник.

"Это еще раз подтверждает ранее сделанное нами заявление о том, что террористический акт, в результате которого погиб один и получили ранения два сотрудника миссии ОБСЕ, был спланирован украинскими спецслужбами", - подчеркнул он.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.

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