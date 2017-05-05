ЛНР: видео подрыва машины ОБСЕ подтверждает версию о причастности спецслужб Украины

ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Распространенная украинскими СМИ видеозапись момента подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб подтверждает озвученную в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) версию о теракте, подготовленном спецслужбами Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"4 апреля на сайте украинской службы "Радио Свобода" была опубликована видеозапись момента подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Этот материал был предоставлен украинской стороной. При этом очевидно, что съемки велись профессиональной аппаратурой", - отметил Марочко.

Он обратил внимание на то, что оператор целенаправленно снимал конкретное место - именно тот участок дороги, на котором был подорван автомобиль. "Вероятнее всего, снятые кадры являются частью отчета о проведенной диверсии украинской ДРГ", - считает подполковник.

"Это еще раз подтверждает ранее сделанное нами заявление о том, что террористический акт, в результате которого погиб один и получили ранения два сотрудника миссии ОБСЕ, был спланирован украинскими спецслужбами", - подчеркнул он.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.