США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Авиация США и их партнеров по коалиции в Сирии намерена бомбить экстремистов повсюду. Такой ответ дали в пресс-службе Пентагона на вопрос ТАСС о том, намерены ли США прекратить полеты над зонами деэскалации в этой стране.

"Наша коалиция будет по-прежнему нацеливаться на ИГ и "Аль-Каиду" (запрещенные в РФ террористические группировки) повсюду, где те орудуют, чтобы у них не было безопасного укрытия", - заявил по этому поводу представитель министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.