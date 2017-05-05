Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии

Международная панорама
5 мая, 17:52 UTC+3

Представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что "коалиция будет по-прежнему нацеливаться на ИГ и "Аль-Каиду" повсюду, где те орудуют"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Авиация США и их партнеров по коалиции в Сирии намерена бомбить экстремистов повсюду. Такой ответ дали в пресс-службе Пентагона на вопрос ТАСС о том, намерены ли США прекратить полеты над зонами деэскалации в этой стране.

"Наша коалиция будет по-прежнему нацеливаться на ИГ и "Аль-Каиду" (запрещенные в РФ террористические группировки) повсюду, где те орудуют, чтобы у них не было безопасного укрытия", - заявил по этому поводу представитель министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
2
Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии
3
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама