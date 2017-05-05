США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Авиация США и их партнеров по коалиции в Сирии намерена бомбить экстремистов повсюду. Такой ответ дали в пресс-службе Пентагона на вопрос ТАСС о том, намерены ли США прекратить полеты над зонами деэскалации в этой стране.
"Наша коалиция будет по-прежнему нацеливаться на ИГ и "Аль-Каиду" (запрещенные в РФ террористические группировки) повсюду, где те орудуют, чтобы у них не было безопасного укрытия", - заявил по этому поводу представитель министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.