Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"

Международная панорама
5 мая, 17:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

Украина не считает минские соглашения международно-правовым документом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Украинские власти ставят под сомнение легитимность минских соглашений, не считая их международно-правовым документом.

Это следует из текста официального ответа администрации президента Украины на запрос руководителя общественной организации "Институт права и общества" Юрия Кармазина, фотокопия которого попала в распоряжение украинских журналистов.

"Минские договоренности не являются международным договором в понимании закона Украины "О международных договорах Украины" и Венской конвенции о праве международных договоров, а поэтому они не содержат каких-либо международно-правовых обязательств сторон и не подлежат ратификации. Выполнение минских договоренностей непосредственно зависит от доброй воли государств, что является одним из ключевых принципов применяемой практики", - говорится в документе, который опубликовал на странице в Facebook корреспондент телеканала "112.Украина" Владимир Полуев.

Администрация президента Украины пока не дала официальных комментариев на этот счет.

История минских соглашений

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франции, ФРГ). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. В ней принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, специальный представитель по гуманитарным вопросам, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук, главы провозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов.

По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года единогласно одобрил резолюцию по Украине. В ней члены Совета Безопасности поддержали комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года, а также приветствовали Декларацию президента Российской Федерации, президента Украины, президента Франции и канцлера Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
2
Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии
3
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама