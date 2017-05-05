В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Украинские власти ставят под сомнение легитимность минских соглашений, не считая их международно-правовым документом.

Это следует из текста официального ответа администрации президента Украины на запрос руководителя общественной организации "Институт права и общества" Юрия Кармазина, фотокопия которого попала в распоряжение украинских журналистов.

"Минские договоренности не являются международным договором в понимании закона Украины "О международных договорах Украины" и Венской конвенции о праве международных договоров, а поэтому они не содержат каких-либо международно-правовых обязательств сторон и не подлежат ратификации. Выполнение минских договоренностей непосредственно зависит от доброй воли государств, что является одним из ключевых принципов применяемой практики", - говорится в документе, который опубликовал на странице в Facebook корреспондент телеканала "112.Украина" Владимир Полуев.

Администрация президента Украины пока не дала официальных комментариев на этот счет.

История минских соглашений

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франции, ФРГ). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. В ней принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, специальный представитель по гуманитарным вопросам, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук, главы провозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов.

По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года единогласно одобрил резолюцию по Украине. В ней члены Совета Безопасности поддержали комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года, а также приветствовали Декларацию президента Российской Федерации, президента Украины, президента Франции и канцлера Германии.