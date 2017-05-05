AFP: рядом с военной базой на западе Франции обнаружен тайник с оружием

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ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Помповое ружье, два револьвера и боеприпасы к ним обнаружила французская полиция поблизости от военной базы на западе страны. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным из источников, близких к следствию.
Оружие было найдено после проведенного утром в пятницу задержания близ города Эвре (департамент Эр, регион Нормандия) радикального исламиста, 34-летнего француза, бывшего военного. Он был захвачен полицией поблизости от местной военной базы. Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения теракта в дальнейшем.
По данным телеканала RTL, военнослужащие, охранявшие базу, заметили подозрительный автомобиль, припаркованный у входа на военный объект. Они предупредили об этом полицию. Владелец покинул машину, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то был задержан стражами порядка.
В ходе проверки личности водителя выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. Следствие по этому делу поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме.