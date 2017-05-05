Парламент Молдавии проголосовал сразу за два законопроекта о смене избирательной системы

КИШИНЕВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении сразу за два законопроекта об изменении избирательной системы. Первый, который предложил лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, предусматривает переход от выборов по партийным спискам к одномандатным округам. Его поддержали 52 депутата от ДПМ и независимых народных избранников.

Второй проект, о смешанной системе, выдвинул президент Молдавии Игорь Додон, который предложил компромиссное решение - чтобы половина депутатов избиралась от партий, а другая - по одномандатным округам. Его поддержали 74 депутата от поддерживающей главу Молдавии оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) и правящей ДПМ.

Проекты совместят

Как заявил журналистам председатель парламента Андриан Канду, комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету "считает возможным объединение двух законопроектов для рассмотрения их во втором чтении". По его словам, в основу объединенного проекта, который затем будет отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, возьмут предложения социалистов.

Голосование проходило на фоне протестов, которые устроили у здания парламента как парламентская Партия коммунистов (ПКРМ), так и непарламентские формирования - "Наша партия" мэра второго по величине города Бельцы Ренато Усатого и "Платформа ДА" Андриана Нэстасе, Партия действия и солидарности Маий Санду. Хотя демонстрация проходит мирно и собрала всего пару сотен человек, перед зданием выстроился усиленный кордон полицейских, которые преграждают путь к входу.

Реформа

Плахотнюк в марте предложил перейти на систему выборов по одномандатным округам, которая, по его мнению, позволит избирателям делегировать своих представителей в парламент напрямую, а не голосовать за списки партий, за которыми стоят анонимные лица. Он указал на то, что это позволит избирателям отозвать мандат депутата до истечения срока, если он не выполняет свои обязанности должным образом.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Нынешняя правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 57 депутатов в парламенте. Среди них 40 мандатов контролируют демократы, которые, получив на выборах 2014 года 19 мандатов, удвоили свое представительство за счет перебежчиков из других фракций. Остальные - Либеральная партия (ЛП) и независимые депутаты.

Почти все партии против реформы

Против инициативы демократов высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящие в правящую коалицию либералы. Инициативу демократов раскритиковали и парламентские фракции оппозиционных коммунистов и Либерал-демократической партии (ЛДПМ), социалисты, лидером которых до избрания главой государства был Игорь Додон. Против реформы демократов выступили и непарламентские партии. "Предложив реформу, олигарх Плахотнюк, который контролирует правящее большинство, стремится любыми способами удержать власть", - пояснил лидер "Нашей партии" Усатый.

Как показали последние опросы, более 70% избирателей Молдавии не поддерживают нынешнюю проевропейскую коалицию, правление которой ознаменовалось экономическим кризисом и коррупционными скандалами. Те же опросы продемонстрировали, что большинство населения поддерживает предложение выступающего за сближение с Россией президента Додона об укреплении полномочий главы государства, которое он вынес на референдум.

Согласно опросам, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы, безоговорочную победу на них одержали бы оппозиционные социалисты. За них готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволило бы им получить правящее большинство в парламенте. Правящая сейчас ДПМ, судя по опросам, не смогла бы преодолеть избирательный барьер в 6% и не получила бы мест в парламенте.