Олланд в преддверии выборов призвал французов подумать о судьбе ядерных арсеналов страны

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:34
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:22
Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 5 мая, 19:08
Катастрофа дирижабля "Гинденбург". ДосьеБиографии и справки 5 мая, 19:00
Власти Чечни готовы к взаимодействию в проверке сообщений о секс-меньшинствахОбщество 5 мая, 18:42
Путин высказался против политизации спортаСпорт 5 мая, 18:15
Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд призвал французов выбрать такого президента, при котором можно будет не опасаться за судьбу ядерных арсеналов, имеющихся в распоряжении страны.
"Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН, она обладает ядерным оружием, являющимся основой ее ядерных сил устрашения. Разве можно допустить, чтобы этот ядерный арсенал попал в ненадежные руки? Конечно нет", - приводит слова Олланда агентство AFP.
"Следовательно, - продолжил он, - необходимо как следует подумать над тем, каким должен быть выбор (при голосовании)", - добавил Олланд, обращаясь в ходе поездки по стране к тем избирателям, "которые сомневаются, за кого голосовать" в решающем туре выборов президента.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая. На высший государственный пост претендуют лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно текущим опросам, фаворитом решающего раунда является Макрон - его предвыборный рейтинг составляет 60%, за Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.