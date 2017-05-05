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Олланд в преддверии выборов призвал французов подумать о судьбе ядерных арсеналов страны

Международная панорама
5 мая, 18:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Президент Франции заявил, что ядерный арсенал не должен попасть в ненадежные руки

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ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд призвал французов выбрать такого президента, при котором можно будет не опасаться за судьбу ядерных арсеналов, имеющихся в распоряжении страны.

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"Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН, она обладает ядерным оружием, являющимся основой ее ядерных сил устрашения. Разве можно допустить, чтобы этот ядерный арсенал попал в ненадежные руки? Конечно нет", - приводит слова Олланда агентство AFP.

"Следовательно, - продолжил он, - необходимо как следует подумать над тем, каким должен быть выбор (при голосовании)", - добавил Олланд, обращаясь в ходе поездки по стране к тем избирателям, "которые сомневаются, за кого голосовать" в решающем туре выборов президента.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая. На высший государственный пост претендуют лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно текущим опросам, фаворитом решающего раунда является Макрон - его предвыборный рейтинг составляет 60%, за Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.

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