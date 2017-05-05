Белый дом не комментирует заявление Пхеньяна о срыве покушения на высшее руководство КНДР

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом вслед за Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США отказался комментировать заявление Министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

"Без комментариев", - сказал корреспонденту ТАСС по этому поводу высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома. Ему, в частности, был задан вопрос о том, действительно ли правительство США дало добро американской разведке на проведение такой операции.

Ранее от комментариев на этот счет отказалось и ЦРУ США. "Можете смело сказать, что мы отказались комментировать (эти сведения - прим. ТАСС)", - заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства в Лэнгли Хезер Фриц-Хорняк. Никакой другой реакции на заявления МГБ КНДР от нее не последовало.

МГБ обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению МГБ, которое было распространено по каналам информационного агентства ЦТАК, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

По свидетельству МГБ, американские и южнокорейские спецслужбы "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Как утверждается, он "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае", а позднее обосновался в Пхеньяне. Покушение, в соответствии с информацией МГБ, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

МГБ назвало предполагаемые действия ЦРУ и НРС "актом государственного терроризма", а также "инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркнуло МГБ.