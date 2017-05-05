Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: задержанный у военной базы француз оказался сторонником ИГ

Международная панорама
5 мая, 19:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

В машине захваченного полицией мужчины найдены оружие, несколько черных знамен ИГ и текст о приверженности идеям террористической группировки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские полицейские нашли у предполагаемого террориста, задержанного у авиационной военной базы на западе страны, текст, в котором он заявляет о верности идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) на основании данных, полученных из близких к следствию источников.

Согласно этим сведениям, в машине человека, захваченного полицией у города Эвре (регион Нормандия) найден флэш-накопитель, в котором находится текст, свидетельствующий о том, что этот радикал придерживался идей ИГ. Также у задержанного найдены несколько черных знамен ИГ небольшого размера. В его автомашине обнаружены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы.

Задержанный 34-летний француз является бывшим военным. Он был захвачен полицией в пятницу утром недалеко от местной военной базы. Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения теракта в дальнейшем.

По данным телеканала RTL, военнослужащие, охранявшие базу, заметили подозрительный автомобиль, припаркованный у входа на военный объект. Они предупредили об этом полицию. Владелец покинул машину, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то был задержан стражами порядка.

В ходе проверки личности водителя выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. В этой связи жандармерия следила за ним с 2014 года. Следствие по этому делу поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
2
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
3
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
4
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
5
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
6
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама