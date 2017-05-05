AFP: задержанный у военной базы француз оказался сторонником ИГ

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские полицейские нашли у предполагаемого террориста, задержанного у авиационной военной базы на западе страны, текст, в котором он заявляет о верности идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) на основании данных, полученных из близких к следствию источников.

Согласно этим сведениям, в машине человека, захваченного полицией у города Эвре (регион Нормандия) найден флэш-накопитель, в котором находится текст, свидетельствующий о том, что этот радикал придерживался идей ИГ. Также у задержанного найдены несколько черных знамен ИГ небольшого размера. В его автомашине обнаружены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы.

Задержанный 34-летний француз является бывшим военным. Он был захвачен полицией в пятницу утром недалеко от местной военной базы. Следователи подозревают, что задержанный мог вести наблюдение за базой с целью совершения теракта в дальнейшем.

По данным телеканала RTL, военнослужащие, охранявшие базу, заметили подозрительный автомобиль, припаркованный у входа на военный объект. Они предупредили об этом полицию. Владелец покинул машину, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то был задержан стражами порядка.

В ходе проверки личности водителя выяснилось, что он был известен французским спецслужбам и числился в базе данных мусульманских радикалов, представляющих потенциальную опасность. В этой связи жандармерия следила за ним с 2014 года. Следствие по этому делу поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме.