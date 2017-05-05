ВС Эстонии: самолет летного отряда "Россия" нарушил границу страны

ТАЛЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Силы обороны (вооруженные силы - прим. ТАСС) Эстонии выступили с утверждением о том, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" якобы нарушил в среду воздушную границу Эстонии.

По их версии, "вечером в среду (3 мая) принадлежащий государству российский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайдлоо". "Это был самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", - утверждают Силы обороны Эстонии.

По их информации, транспондер самолета был включен, однако Эстонской аэронавигационной службе не был представлен план полета, а радиосвязь с самолетом отсутствовала.

МИД Эстонии уведомил об инциденте посольство РФ в Таллине, утверждают Силы обороны.