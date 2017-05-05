Президент Бразилии заявил о намерении уйти из политики после окончания мандата

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер подтвердил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах 2018 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Rede TV, которое было показано в ночь на пятницу.

"У меня нет намерения продолжать политическую деятельность, я уже выполнил свою роль. Мне кажется, очень полезно уступить место на политической сцене другим людям", - сказал Темер.

Ранее стало известно, что нижняя палата Национального конгресса (парламента) Бразилии создала специальную комиссию для анализа законопроекта, предлагающего изменить срок действия мандата президента страны с четырех лет до пяти и запретить действующему главе государства переизбрание на этот пост. Речь идет о конституционной поправке, инициированной депутатом Марселу Кастру еще в 2003 году. Парламентарий также предложил проводить всеобщие (парламентские и президентские) выборы одновременно с муниципальными и продлить до пяти лет срок мандата для губернаторов, мэров и представителей законодательной власти.

Парламентская оппозиция Бразилии встретила решение о создании спецкомиссии резкой критикой, заявив, что законопроект может быть использован для переноса следующих президентских выборов на более поздний срок. При этом многие бразильские эксперты и журналисты утверждают, что действие конституционной поправки будет распространяться только на тех представителей исполнительной и законодательной власти, которые вступят в должность после ее принятия. Следующие всеобщие выборы должны пройти в Бразилии в конце 2018 года.