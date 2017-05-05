МИД Польши заявляет о непричастности к ситуации с мотопробегом из РФ

ВАРШАВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши в текущем году не участвовало в ситуации с проездом по территории страны участников мотопробега "Дороги Победы - на Берлин". Соответствующее заявление поступило корр. ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать позицию МИД России о дискриминации польскими властями российских мотоциклистов.

"В МИД или какие-либо другие государственные органы Польши не поступала просьба от посольства РФ в Варшаве об обеспечении полицейским сопровождением или другой логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на польской территории участников мотопробега по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи у властей Польши не было формальных оснований для выражения согласия или несогласия на въезд или пребывание на территории страны участникам этого события", - констатировало ведомство, подчеркнув, что подобные решение принимаются пограничной охраной республики "на основании оценки ситуации в сфере безопасности и общественного порядка".

"Подчеркиваем, что в прошлые годы мы никак не блокировали въезд в Польшу мотоциклистов, желающих почтить память погибших на кладбищах, находящихся на территории нашей страны, при условии соблюдения всех формальных требований. Уважение ко всем жертвам и павшим, как и к местам их захоронения, лежит в польской исторической традиции", - подчеркнули в МИД Польши.

"Мы последовательно и решительно выступаем против всех действий, цель которых использовать годовщины и связанные с ними мероприятия, как и расположенные на польской территории места захоронения, для ведения антипольской агитации, опирающейся на распространении информации, ставящей под сомнение исторические факты, а также действий, расширяющих противоречия между народами", - отметило польское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщалось ранее, польские власти отказали во въезде в страну семи российским мотоциклистам, направлявшимся из Калининградской области в город Бранево для участия в приуроченных к 72-й годовщине Победы памятных мероприятиях на крупнейшем в Европе советском военном кладбище. 3 мая в городе Мысловице польские правоохранители задержали российского гражданина Николая Логинова, который присоединился к мотопробегу "Дороги Победы - на Берлин", аннулировали его шенгенскую визу и выдворили из страны.

МИД России в ответ на эти действия заявил о своем возмущении в связи с отношением польских властей к участникам гуманитарных акций в честь Победы, подчеркнув, что в Москве ожидают вразумительных объяснений и оставляют за собой право на адекватные ответные меры.