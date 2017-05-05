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НАТО надеется, что РФ и США смогут договориться о сокращении тактического ядерного оружия

Международная панорама
5 мая, 20:05 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Возможность дальнейшего сокращения есть, считает замгенсека альянса Роуз Готтемюллер

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ВЕНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сокращение и уничтожение тактического ядерного оружия отвечает интересам и национальной безопасности США и России.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

По ее словам, в настоящее время на столе новой администрации США есть конкретные предложения прежнего руководства Белого дома по сокращению нестратегического ядерного оружия и ведению переговоров по этому вопросу. "Думаю, важно проследить, что новая администрация решит по этим вопросам. Лично я надеюсь, что возможность продвинуться в дальнейшем сокращении есть", - сказала Готтемюллер на семинаре "Приверженность НАТО Договору о нераспространении ядерного оружия" в ответ на вопрос, удастся ли США и России договориться о сокращении размещенного в Европе нестратегического ядерного оружия.

"Надо посмотреть, какое решение примут в Вашингтоне. Но ведь дело не только в руках Вашингтона, но и в руках Москвы. Для обеих стран важно понять, что в интересах их национальной безопасности продвинуться в сокращении и уничтожении таких систем (тактического ядерного оружия). Москва и Вашингтон должны решить, что делать", - добавила замгенсека Североатлантического альянса.

Тактическое ядерное оружие применяется для поражения целей в тактической и оперативной глубине. К нему, в частности, относят наземные, авиационные и корабельные ракетные комплексы с дальностью действия до 1000 км, ракеты которых имеют ядерную боевую часть, авиацию с ядерными боеприпасами на борту, торпедные аппараты, ядерные мины. Мощность такого рода боеприпасов не превышает нескольких килотонн, в то время как мощность стратегических ядерных зарядов достигает нескольких сотен килотонн и более.

Ранее директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявлял ТАСС, что США в настоящее время держат в Европе порядка 180 тактических ядерных боезарядов. Это оружие складировано, по его информации, в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Официальные лица в РФ неоднократно заявляли, что размещение тактического ядерного оружия США в Европе и Турции является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

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