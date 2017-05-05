Жителю Нью-Джерси предъявлены обвинения в подготовке теракта

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США предъявили обвинения в попытке оказать поддержку террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жителю штата Нью-Джерси, 20-летнему Грегори Лепски, который по версии следствия пытался изготовить самодельное взрывное устройство для совершения нападения. Об этом сообщило американское министерство юстиции.

Согласно материалам дела, подозреваемый был задержан полицией своего города Пойнт-Плезант 21 февраля в связи с неким инцидентом, произошедшим в доме его семьи. "После ареста сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме и обнаружили новую скороварку, которая хранилась за рулоном упаковки в туалете при спальне Лепски", - говорится в сообщении минюста.

В ходе дальнейшей проверки компьютеров и других электронных устройств, принадлежавших подозреваемому, выяснилось, что он намеревался сделать и подорвать бомбу, "тем самым выражая свою поддержку ИГ". В социальных сетях Лепски якобы заявлял, что он хочет "сражаться" на стороне группировки, и, в случае необходимости, взорвать себя, находясь рядом с другими людьми.

Помимо этого, следователи обнаружили в интернете опубликованную другим террористом пошаговую инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. Ее публикация совпала с датой приобретения Лепски скороварки. Он также получал сообщения от других сторонников ИГ, в которых было сказано, что если житель западной страны сам не может приехать в Сирию, чтобы примкнуть к исламистам, то он может совершить теракт на родине.

Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а также штраф в размере $250 тыс.