СМИ: в результате теракта к западу от Багдада погибли пять человек

КАИР, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее пяти человек сегодня погибли и шестеро получили ранения в результате теракта в Ираке. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на рынке города Хадиса, расположенного вблизи Рамади - административного центра западной провинции Анбар.

Место инцидента оцеплено сотрудниками силовых структур. Пострадавших доставляют в близлежащие больницы. Ответственность за эту вылазку пока никто на себя не взял.