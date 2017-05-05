СМИ: в результате теракта к западу от Багдада погибли пять человек

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КАИР, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее пяти человек сегодня погибли и шестеро получили ранения в результате теракта в Ираке. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".
По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на рынке города Хадиса, расположенного вблизи Рамади - административного центра западной провинции Анбар.
Место инцидента оцеплено сотрудниками силовых структур. Пострадавших доставляют в близлежащие больницы. Ответственность за эту вылазку пока никто на себя не взял.