Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО

Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
Ротенберг: сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведамиСпорт 5 мая, 20:55
Лавров обсудил с Тиллерсоном задачи деэскалации в СирииПолитика 5 мая, 20:44
Знарок: изменения в игре сборной России по ходу матча со шведами дали результатСпорт 5 мая, 20:26
Бывший чемпион мира по боксу Градович выиграл у колумбийца Беррио в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис отдал распоряжение провести пересмотр национальной программы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
По ее словам, соответствующее указание было отдано в пятницу. Пересмотр будет направлен в том числе на то, чтобы "найти пути укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны, произвести ребалансировку приоритетов на театрах (военных действий) и внутри страны, а также обеспечить необходимые политические и стратегические рамки" для дальнейших усилий в данной области, пояснила Уайт. Как она подчеркнула, "защита нации и интересов США за рубежом от баллистических ракет является одним из высочайших приоритетов (американского военного) ведомства".
Обзор программы ПРО будет идти параллельно с пересмотром ядерной доктрины США, о котором было объявлено в середине апреля, уточнила Уайт.