Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО

Международная панорама
5 мая, 21:42 дата обновления: 5 мая, 22:05 UTC+3

Пересмотр будет направлен в том числе на то, чтобы найти пути укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны, сообщили в Пентагоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© Jonathan Ernst/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис отдал распоряжение провести пересмотр национальной программы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, соответствующее указание было отдано в пятницу. Пересмотр будет направлен в том числе на то, чтобы "найти пути укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны, произвести ребалансировку приоритетов на театрах (военных действий) и внутри страны, а также обеспечить необходимые политические и стратегические рамки" для дальнейших усилий в данной области, пояснила Уайт. Как она подчеркнула, "защита нации и интересов США за рубежом от баллистических ракет является одним из высочайших приоритетов (американского военного) ведомства".

Обзор программы ПРО будет идти параллельно с пересмотром ядерной доктрины США, о котором было объявлено в середине апреля, уточнила Уайт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
2
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
3
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
4
Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным
5
Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ
6
МИД РФ: полет спецборта Лаврова в Финляндию был согласован
7
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама