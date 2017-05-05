Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис отдал распоряжение провести пересмотр национальной программы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, соответствующее указание было отдано в пятницу. Пересмотр будет направлен в том числе на то, чтобы "найти пути укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны, произвести ребалансировку приоритетов на театрах (военных действий) и внутри страны, а также обеспечить необходимые политические и стратегические рамки" для дальнейших усилий в данной области, пояснила Уайт. Как она подчеркнула, "защита нации и интересов США за рубежом от баллистических ракет является одним из высочайших приоритетов (американского военного) ведомства".

Обзор программы ПРО будет идти параллельно с пересмотром ядерной доктрины США, о котором было объявлено в середине апреля, уточнила Уайт.