Замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ 8 мая

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон 8 мая в Нью-Йорке проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

По ее данным, 8 мая Шэннон направится в Нью-Йорк, чтобы вместе с Рябковым "обсудить ряд двусторонних вопросов".

Других деталей предстоящей встречи Госдепартамент не приводит.