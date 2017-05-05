Замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ 8 мая

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон 8 мая в Нью-Йорке проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
По ее данным, 8 мая Шэннон направится в Нью-Йорк, чтобы вместе с Рябковым "обсудить ряд двусторонних вопросов".
Других деталей предстоящей встречи Госдепартамент не приводит.