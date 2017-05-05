СМИ: Макрон считает необходимым продолжать реализацию минских соглашений

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает важным обеспечивать дальнейшую реализацию положений минских соглашений. Об этом он заявил в ходе интервью порталу Mediapart.

"Я еще раз подтверждаю необходимость продолжения и развития минского процесса. В то же время считаю необходимым сохранять санкции (в отношении России) в условиях, если положения минских соглашений не будут выполняются. Но я бы хотел, чтобы санкции были отменены как можно быстрее. Я не хотел бы, чтобы процесс, связанный с урегулированием украинского конфликта, заблокирован на уровне некоей бесплодной ситуации, когда обе стороны не соблюдают необходимости продолжать выполнение положений минских договоренностей", - сказал Макрон.

По его словам, подлинная трудность в реализации минских соглашений "заключается в том, что сама Украина отклоняется от нужного пути". "То есть все это очень сложная проблема, - сказал кандидат в президенты Франции. - Но в то же время никто не может упрекнуть меня в некоей снисходительности к России".

"Я считаю, что с Россией следует вести диалог по сирийской проблеме, и жаль, что Франция не принимает участие в переговорах в Астане . Я признаю, что у наших стран есть общая история. Я также делаю различие между российским народом и его руководителями. Но у нас не те же ценности, что у Владимира Путина, в особенности когда он нарушает нормы международного права. В силу этого и осуществляется определенный процесс и его следует продолжать", - сказал Эмманюэль Макрон.

Францию ждут большие изменения

Францию ждут глубокие политические изменения, сказал Макрон. "Я намерен провести глубокие изменения, как в экологической сфере, так и в сфере демократии и самой системы политической власти Франции, так как они необходимы стране. И для этого надлежит действовать быстро", - сказал кандидат. "Глубокие изменения политической системы необходимы, так как именно этого не было сделано в 2002 году при приходе Жака Ширака", - подчеркнул он.

"Большие изменения произойдут в случае моего прихода к власти в парламенте страны. В частности, я намерен быстро провести реформу по введению пропорциональной системы избрания в Национальное собрание", - сказал Макрон. Кандидат обещал, что на реформы институтов и обсуждение парламентом новых законов уйдут лишь первые четыре месяца его пятилетнего периода правления.

Макрон подчеркнул также, что в целом считает важным, чтобы "в политической жизни страны появились новые лица". В этой связи он подтвердил свое стремление добиваться широкой правительственной коалиции на основе союза правоцентристских и левых сил. "Я нацелен также на то, чтобы создать правительство, которое будет способно долго находиться у власти", - подчеркнул Макрон. Говоря о ситуации в стране, он отметил, что "не намерен допускать ситуации, когда страна разделена на "две Франции".

Кандидат в президенты Франции также выступает за улучшение координации деятельности французских спецслужб. "В случае своего прихода к власти я считаю важной задачей усилить деятельность координатора французских разведслужб, то есть добиться большей концентрации деятельности этих служб. Это необходимо в силу того, что в настоящее время происходит своего рода "балканизация" французских разведслужб, то есть усиливается их взаиморазделенность", - сказал Макрон.

Он напомнил, что в стране существует Главное управление внутренней безопасности, Главное управление внешней безопасности, полиция, жандармерия и префектуры полиции. "И мы уже имели печальную возможность убедиться, что возникают ситуации, когда взаимодействие их, обмен информацией происходят весьма слабо", - подчеркнул кандидат в президенты.

"Сегодня во Франции существует лишь одна инстанция, способная в таких условиях принимать окончательные решения на высшем уровне - это Совет обороны, во главе которого в соответствии с конституцией стоит президент страны. Я хочу поэтому, чтобы при президенте была создана в дальнейшем специальная группа, в которую будет входить и сам вышеупомянутый координатор, и которая будет заниматься координацией всей оперативной разведдеятельности, докладывая об этом Совету обороны", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что такая группа "не будет иметь собственных сил вмешательства, не будет располагать собственным следственным аппаратом, не будет непосредственно заниматься прослушиванием телефонных разговоров - для этого есть специализированные структуры. Она будет лишь обеспечивать на ежедневном уровне координацию всех спецслужб". Макрон добавил, что выступает при этом и "за контроль парламента за деятельностью спецслужб, которые вполне могут осуществлять депутаты и сенаторы, которые получат права доступа к государственным и военным тайнам".