Генсек ООН в мае нанесет первые визиты в Великобританию, Китай и Францию

ООН, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в течение месяца нанесет первые официальные визиты в Великобританию, Китай и Францию. Об этом сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН покинет Нью-Йорк 9 мая и на следующий день выступит в лондонском Центральном зале Вестминстера перед двухтысячной аудиторией, которая будет состоять из членов британского правительства, парламентариев, представителей неправительственных организаций и компаний частного сектора, а также журналистов и преподавателей. 11 мая Гутерриш вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй откроет Лондонскую конференцию по Сомали. В тот же день он даст совместную пресс-конференцию с президентом африканской страны Мохамедом Фармаджо и главой британского МИД Борисом Джонсоном.

После этого административный глава ООН отправится в Китай, где 14-15 мая примет участие в международном форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине. Как сообщил Стефан Дюжаррик, в ходе пребывания в китайской столице Гутерриш "проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств". В канцелярии генсека пока не уточняют, собирается ли он побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным, который планирует приехать на форум в Пекине.

17 мая Антониу Гутерриш прибудет в Страсбург, где выступит перед Европарламентом и встретится с его председателем Антонио Таяни. 22 мая генсек планирует вернуться в Нью-Йорк.