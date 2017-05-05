Трамп пообещал исправить неудовлетворительную ситуацию со здравоохранением в США

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ситуация со здравоохранением в США сейчас хуже, чем в любом другом государстве, но в ближайшее время она изменится к лучшему.
Соответствующее заявление американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.
"Конечно, у австралийцев здравоохранение лучше, чем у нас. У всех лучше. С Obamacare покончено! Скоро наше здравоохранение будет прекрасным", - написал он.
Of course the Australians have better healthcare than we do --everybody does. ObamaCare is dead! But our healthcare will soon be great.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 May 2017
В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.