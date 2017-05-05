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Трамп пообещал исправить неудовлетворительную ситуацию со здравоохранением в США

Международная панорама
5 мая, 23:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США пообещал, что скоро американское здравоохранение будет прекрасным

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ситуация со здравоохранением в США сейчас хуже, чем в любом другом государстве, но в ближайшее время она изменится к лучшему.

Соответствующее заявление американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"Конечно, у австралийцев здравоохранение лучше, чем у нас. У всех лучше. С Obamacare покончено! Скоро наше здравоохранение будет прекрасным", - написал он.

В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.

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