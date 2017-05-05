Трамп пообещал исправить неудовлетворительную ситуацию со здравоохранением в США

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ситуация со здравоохранением в США сейчас хуже, чем в любом другом государстве, но в ближайшее время она изменится к лучшему.

Соответствующее заявление американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"Конечно, у австралийцев здравоохранение лучше, чем у нас. У всех лучше. С Obamacare покончено! Скоро наше здравоохранение будет прекрасным", - написал он.

Of course the Australians have better healthcare than we do --everybody does. ObamaCare is dead! But our healthcare will soon be great. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 May 2017

В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.