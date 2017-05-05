Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Figaro: следователи во Франции не нашли следов взрывчатки на жертвах крушения EgyptAir

Международная панорама
5 мая, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Министерство гражданской авиации со ссылкой на египетскую комиссию в декабре 2016 года сообщило об обнаружении следов взрывчатки на телах жертв

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Французские следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на останках пассажиров разбившегося в мае прошлого года самолета компании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Выводы, сделанные специалистами во Франции, идут вразрез с теми, к которым пришли их коллеги в Египте. Министерство гражданской авиации страны со ссылкой на египетскую комиссию, расследующую катастрофу лайнера, в декабре прошлого года сообщило об обнаружении следов взрывчатки на телах жертв.

Следовавший из Парижа в Каир самолет компании EgyptAir с 66 пассажирами и членами экипажа на борту исчез с экранов радаров 19 мая примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском международном аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее небольшие обломки самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. В авиакатастрофе погибли граждане и подданные 12 стран - 15 французов, 30 египтян, британец, бельгиец, двое иракцев, кувейтянин, саудовец, суданец, чадец, португалец, алжирец, канадец.

Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных фрагментов лайнера было установлено 15 июня, вскоре после этого были найдены и подняты на поверхность два черных ящика. Модули памяти бортовых самописцев были отправлены на восстановление во Францию, затем регистраторы возвращены в Каир для расшифровки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Катастрофа египетского лайнера A320
Страны
Египет Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
2
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
3
Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведов
6
Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ
7
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама