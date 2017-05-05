Figaro: следователи во Франции не нашли следов взрывчатки на жертвах крушения EgyptAir

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Французские следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на останках пассажиров разбившегося в мае прошлого года самолета компании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Выводы, сделанные специалистами во Франции, идут вразрез с теми, к которым пришли их коллеги в Египте. Министерство гражданской авиации страны со ссылкой на египетскую комиссию, расследующую катастрофу лайнера, в декабре прошлого года сообщило об обнаружении следов взрывчатки на телах жертв.

Следовавший из Парижа в Каир самолет компании EgyptAir с 66 пассажирами и членами экипажа на борту исчез с экранов радаров 19 мая примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском международном аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее небольшие обломки самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. В авиакатастрофе погибли граждане и подданные 12 стран - 15 французов, 30 египтян, британец, бельгиец, двое иракцев, кувейтянин, саудовец, суданец, чадец, португалец, алжирец, канадец.

Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных фрагментов лайнера было установлено 15 июня, вскоре после этого были найдены и подняты на поверхность два черных ящика. Модули памяти бортовых самописцев были отправлены на восстановление во Францию, затем регистраторы возвращены в Каир для расшифровки.