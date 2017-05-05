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Власти Бразилии сообщили о резком росте числа запросов об убежище со стороны венесуэльцев

Международная панорама
5 мая, 23:31 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Сообщается, что с января по май 2017 года бразильские власти получили 8231 обращение от венесуэльских граждан с просьбой об убежище

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число граждан Венесуэлы, которые обратились к властям Бразилии с просьбой о предоставлении убежища в первые четыре месяца текущего года, более чем вдвое превысило аналогичный показатель за весь 2016 год. Соответствующие данные обнародовало министерство юстиции и по вопросам гражданства крупнейшей южноамериканской страны.

По информации ведомства, с 1 января по 2 мая 2017 года бразильские власти получили 8231 обращение от венесуэльских граждан с просьбой об убежище. За весь 2016 год было зарегистрировано только 3375 таких запросов.

Получение статуса беженца является самым быстрым способом легализовать свой статус на территории Бразилии. Большинство венесуэльцев, которые обращаются с соответствующим запросом, проживают в регионах, расположенных у границы двух стран.

Что происходит в Венесуэле

С начала апреля Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента страны Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Кроме того, 1 мая Мадуро объявил о решении созвать конституционную ассамблею - орган, который может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, осудила инициативу главы государства. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал случившееся "самым тяжелым государственным переворотом в истории Венесуэлы".

На этом фоне в Венесуэле проходят масштабные акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Согласно данным генеральной прокуратуры, насилие в ходе уличных акций сторонников и противников исполнительной власти в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. По подсчетам неправительственных организаций, число задержанных за это время превысило 1,6 тыс. человек.

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