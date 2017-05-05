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Суд над американским дезертиром Бергдалом начнется в октябре

Международная панорама
5 мая, 23:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Сержант Боуи Бергдал сбежал из расположения своей воинской части в июне 2009 года

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Отбор жюри присяжных для суда над американским военнослужащим Боуи Бергдалом, дезертировавшим из своей части в Афганистане в 2009 году, начнется 16 октября, а сам процесс - 23 октября. Об этом сообщила  телекомпания ABC со ссылкой на судью военного трибунала Джеффри Нэнса.

В июне 2009 года сержант Бергдал исчез из расположения своей части в афганской провинции Пактика. Позже выяснилось, что он покинул базу самовольно, после чего был захвачен боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). В мае 2014 года США обменяли его на пятерых талибов, которые содержались в американской спецтюрьме на базе ВМС Гуантанамо на Кубе. В марте 2015 года военная прокуратура предъявила Бергдалу обвинения в дезертирстве и неподобающем поведении во время несения службы, и по этим статьям ему может грозить пожизненное заключение.

Суд над сержантом откладывался уже трижды - в августе 2016-го, а также в феврале и апреле нынешнего года - в связи с проблемами, возникшими при передаче защитникам подсудимого секретной информации, касающейся операций в Афганистане. Сейчас, по данным ABC, адвокатам предоставлен доступ к рассекреченным материалам по этому делу, и им потребуется еще несколько месяцев на изучение нескольких тысяч страниц документов.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп называл Бергдала предателем и требовал сурового наказания. В связи с этим защита военнослужащего ссылалась на то, что суд не сможет вынести справедливый приговор, и требовала снять с него обвинения. Однако, как отметила телекомпания, Нэнс отклонил данный аргумент и заявил, что у адвокатов будет возможность добиваться отвода тех присяжных, в беспристрастности которых они сомневаются.

На период до суда Бергдал определен на канцелярскую должность на военной базе в штате Техас.

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