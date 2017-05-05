Задержанный во Франции исламист может страдать психическим расстройством

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Гражданин Франции, которого задержали в расположении базы ВВС на западе страны, возможно, страдает психическим заболеванием. Об этом сообщило агентство AFP.

"Относительно этого бывшего военного, служившего ранее в сухопутных силах Франции, существуют данные о крайне нестабильном состоянии его психики", - сообщил источник. Этот человек был задержан утром поблизости от базы ВВС, расположенной у города Эврё (департамент Эр, регион Нормандия). Его заметила охрана военного объекта.

В его автомобиле был найден всего один патрон и экземпляр Корана. В дальнейшем следователи нашли там же флэш-накопитель, на котором был сохранен текст, где задержанный утверждал о своей верности идеям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). При нем самом и в машине были найдены несколько небольших черных флагов ИГ.

До сих пор нет точных данных о том, планировал ли он совершить теракт на военной базе. Следствие по этому делу поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме.