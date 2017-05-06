СМИ: ливанский спецназ задержал террориста на границе с Сирией

Аутсайдер стоит на пути "Спартака" к титулу чемпиона России по футболуСпорт 6 мая, 0:09
Сборная Германии по хоккею обыграла команду США на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:38
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:35
Федерация бобслея России впервые в своей истории намерена провести семинары для тренеровСпорт 5 мая, 23:35
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы ливанского спецназа задержали одного из самых опасных террористов-членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Мухаммеда Хасве. Как передал телеканал "Аль-Маядин", он был схвачен в ходе спецоперации в городе Эрсаль на границе с Сирией.
Хасве, также известный как Абу Халед аль-Кусейри, возглавлял в "Ан-Нусре" диверсионное крыло и несет ответственность за вооруженные вылазки против ливанских военнослужащих в пограничных районах и долине Бекаа.
22 апреля отряд армейского спецназа уничтожил банду боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действовавшую в горной местности Вади-эль-Хосн в окрестностях Эрсаля. Тогда военным удалось взять в плен одного из полевых командиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис и еще 10 экстремистов.
В руках у радикалов до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены ими во время нападения на Эрсаль в августе 2014 года.