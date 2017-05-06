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СМИ: ливанский спецназ задержал террориста на границе с Сирией

Международная панорама
6 мая, 0:01 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Мухаммед Хасве, также известный как Абу Халед аль-Кусейри, несет ответственность за вооруженные вылазки против ливанских военнослужащих в пограничных районах и долине Бекаа

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БЕЙРУТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы ливанского спецназа задержали одного из самых опасных террористов-членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Мухаммеда Хасве. Как передал телеканал "Аль-Маядин", он был схвачен в ходе спецоперации в городе Эрсаль на границе с Сирией.

Хасве, также известный как Абу Халед аль-Кусейри, возглавлял в "Ан-Нусре" диверсионное крыло и несет ответственность за вооруженные вылазки против ливанских военнослужащих в пограничных районах и долине Бекаа.

22 апреля отряд армейского спецназа уничтожил банду боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действовавшую в горной местности Вади-эль-Хосн в окрестностях Эрсаля. Тогда военным удалось взять в плен одного из полевых командиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис и еще 10 экстремистов.

В руках у радикалов до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены ими во время нападения на Эрсаль в августе 2014 года.

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