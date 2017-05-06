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Боевые действия прекращаются в зонах деэскалации в Сирии

Международная панорама
6 мая, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

На границах районов деэскалации будут организованы зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра.

Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской с целью противодействия террористам. При этом страны-гаранты примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. "Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации", - подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Деэскалация изнутри

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На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

Гаранты перемирия через 10 дней (14 мая - прим.ТАСС) после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".

Бесполетная зона для США

Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции, рассказал Александр Лаврентьев.

"Дело в том, что в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления, - сказал он. - Этот вопрос сейчас закрыт".

"Единственное, где может работать авиация коалиции, - это, конечно, по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), - продолжил дипломат. - Авиация располагается в районе сосредоточения сил этой группировки в районе Ракки, других населенных пунктов, в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора".

"Что касается их действий в зоне деэскалации, то в настоящее время они все закрыты для их полетов", - подчеркнул глава делегации РФ.

По его словам, в меморандуме о зонах деэскалации об этом не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями. "Мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении", - заявил Лаврентьев.

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