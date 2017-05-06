Боевые действия прекращаются в зонах деэскалации в Сирии

Аутсайдер стоит на пути "Спартака" к титулу чемпиона России по футболуСпорт 6 мая, 0:09
Сборная Германии по хоккею обыграла команду США на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:38
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:35
Федерация бобслея России впервые в своей истории намерена провести семинары для тренеровСпорт 5 мая, 23:35
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра.
Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской с целью противодействия террористам. При этом страны-гаранты примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. "Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации", - подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.
Гаранты перемирия через 10 дней (14 мая - прим.ТАСС) после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.
Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".
Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции, рассказал Александр Лаврентьев.
"Дело в том, что в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления, - сказал он. - Этот вопрос сейчас закрыт".
"Единственное, где может работать авиация коалиции, - это, конечно, по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), - продолжил дипломат. - Авиация располагается в районе сосредоточения сил этой группировки в районе Ракки, других населенных пунктов, в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора".
"Что касается их действий в зоне деэскалации, то в настоящее время они все закрыты для их полетов", - подчеркнул глава делегации РФ.
По его словам, в меморандуме о зонах деэскалации об этом не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями. "Мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении", - заявил Лаврентьев.