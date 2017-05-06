WSJ: Сенат запросил у экс-помощников Трампа данные об их работе до и после выборов

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Комитет по разведке Сената Конгресса США разослал на этой неделе письма бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, экс-помощникам действующего президента Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну. Им предписано не только сохранить, но и представить документы, касающиеся их трудовой деятельности до и после всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее оценке, данный шаг свидетельствует об активизации разбирательства этим комитетом приписываемых России попыток оказать влияние на исход президентских выборов в Соединенных Штатах. Ранее в этом году упомянутые выше лица уже были уведомлены о необходимости сохранить в целости всю информацию, которая может оказаться полезной в ходе расследования. Теперь сенатский комитет попросил Манафорта, Пейджа, Стоуна и Флинна предоставить эти данные в его распоряжение.

Этим лицам предстоит в отдельном порядке явиться и отвечать на вопросы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, который также расследует предполагаемые случаи вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США. Данное разбирательство было приостановлено в начале прошлого месяца, в том числе ввиду самоотвода председателя комитета Дэвина Нуньеса (республиканец, от штата Калифорния) от дальнейших разбирательств по России. Его сменил республиканец Майкл Конуэй, который получил полную поддержку со стороны демократов.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.