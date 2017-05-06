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Консерваторы существенно улучшили позиции по итогам региональных выборов в Великобритании

Международная панорама
6 мая, 1:06 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Лейбористы смогли взять под свой контроль девять органов местного самоуправления

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ЛОНДОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правящая в Великобритании Консервативная партия (тори) существенно улучшила свои позиции в регионах по итогам частичных выборов в местные органы власти, оставив далеко позади своего главного конкурента - Лейбористскую партию. Тори получили большинство в 28 местных советах, проведя в них в общей сложности 1899 депутата, что на 563 мандата больше, чем по итогам выборов 2013 года. Об этом свидетельствуют официальные результаты подсчета голосов.

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Лейбористы смогли взять под свой контроль девять органов местного самоуправления, они будут представлены 1152 депутатами, не досчитавшись 382 мандата. Несмотря на то, что представители этой политической силы смогли победить в борьбе за пост глав крупнейших городских агломераций северо-западной Англии - Ливерпуль-Сити и Большой Манчестер, серьезное поражение партия потерпела в Шотландии, где потеряла сохранявшееся почти 40 лет большинство в городском совете Глазго и стала третьей партией в этом регионе. Партия "Либеральные демократы" также не сумела добиться успеха на этих выборах, получив в местных советах 441 место (на 42 меньше). По-настоящему катастрофический результат показала Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), потеряв 145 мест и сохранив за собой лишь одно.

Социологи предположили, что в целом по стране уровень поддержки партий в процентном выражении распределился бы следующим образом: 38% пришедших на избирательных участки проголосовали за тори, 27% - за лейбористов, 18% - за либдемов, 5% - за UKIP. В этой связи местные эксперты сделали вывод, что консерваторы вполне способны на всеобщих парламентских выборах 8 июня получить уверенное большинство в Палате общин.

Между тем британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй не стала раньше времени праздновать победу, предположив, что лейбористы все еще могут выиграть на предстоящих парламентских выборах. "Реальность сейчас такова, что, несмотря на очевидную волю британского народа, мы сталкиваемся с бюрократами в Европе, которые ставят под вопрос нашу решимость достичь справедливого соглашения (о выходе Великобритании из ЕС). Только голос в поддержку консерваторов на всеобщих выборах укрепит мою позицию, чтобы добиться наилучшей из возможных сделок по Brexit", - сказала она.

Тем временем лидер лейбористов Джереми Корбин выступил с амбициозной речью, в которой указал, что у его партии "есть пять недель, чтобы победить на всеобщих выборах". "Мы знаем, что это трудная задача, вызов - исторического масштаба. Но мы, трудовое движение и британский народ, не можем не воспользоваться этим моментом", - заявил он.

В Соединенном Королевстве 4 мая прошли частичные выборы в местные органы власти, по итогам которых был избран состав 88 местных советов: 34 - в Англии, 32 - в Шотландии и 22 - в Уэльсе.

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