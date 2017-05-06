Reuters: США планируют продать Саудовской Аравии оружие на миллиарды долларов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вашингтон ведет активную работу по подготовке контрактов на поставку Саудовской Аравии вооружений на десятки миллиардов долларов в преддверии визита президента США Дональда Трампа в эту арабскую страну. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, в частности обсуждаются поставки системы ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации на поле боя, а также различных типов боеприпасов и бомб, в том числе с лазерным наведением.

Также прорабатывается контракт на поставку четырех боевых кораблей на сумму порядка $11,5 млрд. Как отмечает агентство, сделка рассматривалась еще в 2015 году при предыдущем президенте США Бараке Обаме и даже получила одобрение Госдепартамента, однако до финальной стадии доведена не была.

Ранее Трамп сообщил, что намерен посетить в ближайшее время ряд стран на Ближнем Востоке и в Европе. Свою первую зарубежную поездку он начнет с визита в Саудовскую Аравию.