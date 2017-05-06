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Второй кандидат на пост министра армии США отказался от этой должности

Международная панорама
6 мая, 1:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Марк Грин принял такое решение из-за нападок со стороны СМИ и некоторых демократов в связи с его высказываниями на тему сексуальных меньшинств, ислама и теории эволюции

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ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность министра армии член Сената штата Теннесси Марк Грин в пятницу снял свою кандидатуру на фоне нападок на него в связи с его высказываниями на тему сексуальных меньшинств, ислама и теории эволюции. О своем решении Грин объявил журналистам.

"К большому сожалению, я снимаю свою кандидатуру на пост министра армии", - цитирует его телекомпания CNN.

Критику со стороны СМИ и ряда демократов вызвали, в частности, слова Грина, касающиеся трансгендеров. "Если вы спросите у психиатров, они вам расскажут, что трансгендерность - это болезнь", - заявлял сенатор. Он также открыто выступает против однополых браков.

В феврале от предложения занять пост министра армии в новой вашингтонской администрации отказался американский инвестор-миллиардер Винсент Виола из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов.

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