Politico: агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США

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ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российскому новостному агентству Sputnik отказали в оформлении постоянного пропуска в здание Капитолия, который также требуется для посещения журналистами ряда слушаний в Палате представителей и Сенате. Об этом сообщила газета Politico.
По ее информации, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнбергу. Согласно сведениям газеты, такое решение пресс-галерея Конгресса (занимается, в частности, регистрацией журналистов - прим. ТАСС) приняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием. По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность оспорить данное решение.