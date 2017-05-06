Politico: агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США

ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российскому новостному агентству Sputnik отказали в оформлении постоянного пропуска в здание Капитолия, который также требуется для посещения журналистами ряда слушаний в Палате представителей и Сенате. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнбергу. Согласно сведениям газеты, такое решение пресс-галерея Конгресса (занимается, в частности, регистрацией журналистов - прим. ТАСС) приняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием. По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность оспорить данное решение.