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WP: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в США

Международная панорама
6 мая, 3:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По данным газеты, бывшего помощника президента США известили о том, что все переговоры с российским дипломатом наверняка отслеживаются американскими разведслужбами

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Бывший помощник президента США Майкл Флинн

Бывший помощник президента США Майкл Флинн

© AP Photo/Kathy Willens

ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был предупрежден членами переходного штаба республиканца о том, что контакты с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком связаны с большим риском. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

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По их информации, Флинна в ноябре 2016 года известили о том, что все переговоры с российским дипломатом наверняка отслеживаются американскими разведслужбами. Согласно утверждению издания, представители штаба Трампа были обеспокоены тем, что Флинн в должной мере не понимал мотивов Кисляка. Отмечается, что члены Совета национальной безопасности в переходной команде республиканца якобы даже запросили у администрации прежнего президента США Барака Обамы детальное досье на российского посла, подготовленное Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), однако ознакомился ли с ним Флинн, неизвестно.

По словам источника газеты, члены администрации Обамы предоставили людям Трампа информацию о Кисляке в попытке "убедиться в том, что новая команда осведомлена о масштабах угрозы со стороны России".

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд
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