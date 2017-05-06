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Mirror: британские власти потребуют у мессенджеров сделать лазейки в шифровании

Международная панорама
6 мая, 4:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Согласно проекту документа, компании будут обязаны "предоставлять возможность раскрывать, где необходимо, содержание переписки в разборчивой форме"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует издать постановление, которое обяжет такие мессенджеры как Telegram и WhatsApp сделать бреши в шифровании электронной переписки. Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mirror со ссылкой на проект документа.

Согласно опубликованной в газете выдержке из документа, компании будут обязаны "предоставлять возможность раскрывать, где необходимо, содержание переписки в разборчивой форме, а также снимать электронную защиту или позволить компетентному лицу сделать это".

В марте глава британского МВД Эмбер Радд заявила в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", что у разведслужб должна быть возможность считывать сообщения, передаваемые в зашифрованном виде по системе WhatsApp и через иные мессенждеры. Исполнитель лондонского теракта Халед Масуд, по информации СМИ, пользовался данным приложением за две минуты до нападения у стен парламента Великобритании 22 марта.

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