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В Алеппо началось возвращение беженцев в освобожденные от боевиков деревни

Международная панорама
6 мая, 8:02 UTC+3 АЛЕППО (Сирия) (Сирия) 6, мая. /ТАСС

Планируется расселить 12 тыс. человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп

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АЛЕППО (Сирия), 6 мая. /ТАСС/. Власти сирийской провинции Алеппо начали масштабную операцию по возвращению беженцев из лагеря "Джибрин" в их родные деревни, недавно освобожденные от боевиков, сообщил журналистам заместитель губернатора провинции Хамид Кенно.

Планируется расселить 12 тыс. человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп, расположенных вдоль реки Евфрат. Благодаря наступлению сирийской армии при поддержке российских ВКС, их удалось освободить от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).

Деревни на берегу Евфрата уже посетили представители сирийских властей, чтобы убедиться, что населенные пункты пригодны для проживания, помочь крестьянам быстрее восстановить их хозяйства.

"Например, здесь есть пекарня, которая была разграблена и частично разрушена террористами. Она работала до последнего дня, но как только сирийская армия стала продвигаться вперед, боевики вывезли все оборудование. Очевидно, что предприятие остро необходимо местным жителям, и мы будем восстанавливать его в первую очередь. Планируем также восстановить медпункт", - сказал Хамид Кенно.

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