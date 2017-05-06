Акция "Бессмертный полк" впервые проходит в Японии

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ТОКИО, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства РФ в японской столице. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в мероприятии принимают участие десятки россиян, проживающих в Японии, а также сотрудники российской дипломатической миссии и их семьи.
"Эта акция по всему миру вывела миллионы людей на улицы. Мы чтим память всех, кто совершил этот великий подвиг", - отметил во время открытия мероприятия посол РФ в Японии Евгений Афанасьев. Он также подчеркнул, что в Японии акция проходит впервые и выразил благодарность всем, кто принял в ней участие.
Во время подготовки к акции на специально открытой по этому случаю странице в Facebook был создан фотоальбом, в который любой желающий мог поместить фотографии своих родственников, внесших вклад в общую победу. "Мы понимаем, что Япония - это страна, где о празднике 9 мая никогда не слышали, и отношение к самой войне у местных жителей по понятным причинам другое, - рассказала региональный координатор акции "Бессмертный полк" Татьяна Романова. - Но еще в прошлом году мы заметили, что у проживающих здесь россиян есть желание принять участие в этой акции, приобщиться к нему".
Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей".