Лукашенко: День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути и общей истории

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути, пройденном братскими народами. Об этом, как сообщила президентская пресс-служба, сказано в поздравительном послании белорусского лидера президенту России Владимиру Путину в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко назвал символичным то, "что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее".

Кроме того, глава белорусского государства поздравил председателя правительства России Дмитрия Медведева, председателей обеих палат Федерального Собрания, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Лукашенко также направил поздравительные послания лидерам стран СНГ и Грузии, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.