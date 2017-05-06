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Лукашенко: День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути и общей истории

Международная панорама
6 мая, 8:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, мая. /ТАСС

Президент Белоруссии поздравил с праздником Владимира Путина, Дмитрия Медведева, председателей обеих палат Федерального Собрания, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути, пройденном братскими народами. Об этом, как сообщила президентская пресс-служба, сказано в поздравительном послании белорусского лидера президенту России Владимиру Путину в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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"Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко назвал символичным то, "что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее".

Кроме того, глава белорусского государства поздравил председателя правительства России Дмитрия Медведева, председателей обеих палат Федерального Собрания, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Лукашенко также направил поздравительные послания лидерам стран СНГ и Грузии, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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