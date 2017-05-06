КНДР обещала наказать американского сенатора Гарднера за оскорбительные высказывания

ПХЕНЬЯН, 6 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян обещал "подвергнуть самому суровому наказанию американского сенатора-республиканца Корни Гарднера за высказывания, оскорбительные для руководства КНДР".

Как отмечается в заявлении представителя министерства иностранных дел, опубликованном в центральных газетах страны, в КНДР "считают серьезной провокацией слова этого политика с явными признаками психического расстройства". Дипломат выразил сожаление по поводу того, что "в Соединенных Штатах прислушиваются к мнению политических деятелей с такими отклонениями".

Представитель МИД предупредил, что "все фанатики, оскорбляющие достоинство руководителей КНДР, которых армия и народ страны почитают как солнце, не избегут сурового наказания".

По данным МИД КНДР, Гарднер возглавляет в Сенате США подкомитет по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону. Он являлся соавтором резолюций о санкциях, в одностороннем порядке введенных Вашингтоном в отношении Пхеньяна в ответ на его ракетно-ядерную программу. Гарднер неоднократно высказывался в пользу возвращения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм.