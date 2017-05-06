Назарбаев: День Победы дорог для Казахстана

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АСТАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что День Победы в Великой отечественной войне дорог для Казахстана, и память о погибших должна сохраниться. Об этом лидер государства сообщил в субботу в ходе вручения государственных наград по случаю Дня защитника Отечества.
"По сложившейся доброй традиции в канун Дня защитника Отечества 7 мая, в канун праздника Победы в Великой Отечественной войне мы отмечаем наших военнослужащих, работников правоохранительных органов и других служб повышением в чине и высокими наградами Родины. Эти праздники для нас особенно дороги", - сказал Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что Вторая мировая война - это "пример выдающегося героизма старших поколений, благодаря победе которых мы уже больше 70 лет живем под мирным небом, имеем возможность жить и растить детей, развиваться".
"На грани невозможного проявления несгибаемой воли и стойкости духа наши предки создали нам это мирное небо. Память о них всегда должна быть при нас. Сегодняшние военные - продолжатели славных традиций воинской чести и отваги предков", - отметил Назарбаев, напомнив, что Вооруженные силы Казахстана отмечают в этом году 25-летний юбилей своего создания.