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Ведущие телекомпании США бойкотировали посвященный успехам Трампа рекламный ролик

Международная панорама
6 мая, 10:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В видеосюжете содержится критика в адрес СМИ за фабрикацию новостей и игнорирование успехов новой администрации

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НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские телекомпании ABC, CBS, NBC и CNN отказались транслировать в эфире рекламный ролик, посвященный достижениям Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания на посту президента. В видеосюжете также содержится критика в адрес СМИ за фабрикацию новостей и игнорирование успехов новой администрации. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По его данным, в рекламе термин "фальшивые новости" использован в качестве ярлыка над фотографиями известных всей стране людей, ведущих выпуски новостей. Это Андреа Митчелл (NBC), Вольф Блитцер (CNN), Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC).

"Очевидно, что ведущие СМИ являются поборниками первой поправки (к Конституции США - о свободе слова), когда она соответствует их политическим взглядам", - приводит AP мнение невестки главы государства Лары Трамп, которая работает консультантом в Республиканской партии и отвечает за данный видеоролик. В нем содержится перечисление ложных, по мнению президента США, утверждений указанных выше телеведущих и пояснение, в чем именно они покривили душой. "ABC, CBS, NBC и CNN столкнулись с ситуацией, когда реклама не подходит их пристрастной точке зрения. Они решили блокировать эту рекламу. Это беспрецедентный пример цензуры, который должен вызвать беспокойство каждого свободолюбивого гражданина Америки", - добавила она.

Упомянутые подразделения СМИ заявили, что они покажут ролик в эфире, если из него изымут фрагмент с изображением телеведущих на фоне надписи "фальшивые новости". "В соответствии с нашей политикой, мы соглашаемся разместить рекламу, если видеоряд, показывающий журналистов источниками фальшивых новостей, будет скорректирован", - заявили в NBC. CNN и ABC высказались в том же духе, а CBS предпочла отмолчаться.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе CNN и газеты The New York Times. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства также обещал бороться против незаконных утечек информации.

Неделю назад он неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". Трамп в тот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.

29 апреля закончились первые 100 дней работы Трампа на посту президента. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки шагов очередного хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельности главы государства за 100 дней возникла при президенте Франклине Рузвельте (1933-1945). За первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии (1929-1933).

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