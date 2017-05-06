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Минюст Венгрии предложил наделить Frontex полномочиями по депортации нелегалов из ЕС

Международная панорама
6 мая, 11:00 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Агентство ЕС по охране внешних границ уже оказывает поддержку некоторым странам, министр юстиции Ласло Трочани предлагает передать в ведение агентства вопрос высылки нелегалов из всего Евросоюза

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ВЕНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Агентство Европейского союза (ЕС) по охране внешних границ Frontex нужно наделить полномочиями по осуществлению депортации нелегальных мигрантов по всей Европе. Об этом заявил министр юстиции Венгрии Ласло Трочани в интервью австрийской газете Die Presse.

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По словам министра, главной проблемой миграционной политики Евросоюза является существующая практика расселения мигрантов по квотам Европейской комиссии и неэффективные меры по депортации нелегальных мигрантов. Когда речь заходит о высылке тех мигрантов, кому отказали в убежище, "организовать такую процедуру чаще всего невозможно", отметил министр. В связи с этим Трочани предложил создать единый европейский механизм депортации нелегалов и передать все полномочия в этом вопросе агентству Frontex.

В настоящее время Frontex уже оказывает поддержку некоторым странам по их запросу и даже предоставляет в помощь 700 своих сотрудников. Венгерский министр считает, что в ведение агентства нужно передать вопрос высылки нелегалов из всего Евросоюза. "Frontex для этого нужно наделить новыми полномочиями и предоставить финансовые возможности для организации рейсов и отправки домой тех мигрантов, кто не заслуживает защиты или помощи", - подчеркнул Трочани.

Этот вопрос, по его мнению, особенно актуален для маленьких стран. "Было бы эффективно, если Frontex в качестве организации ЕС наладило переговоры со странами происхождения мигрантов об их возвращении обратно, нежели, к примеру, Венгрия будет сама устанавливать контакты с Афганистаном", - добавил глава венгерского Минюста.

На 2015-2016 годы пришелся пик миграционного кризиса, страны ЕС зафиксировали в общей сложности свыше 2,3 млн незаконных пересечений границ сообщества. Это стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. В настоящее время власти европейских стран с разрешения европейских чиновников осуществляют строгий контроль на своих границах и занимаются решением вопроса о распределении между собой беженцев по квотам, предложенным Еврокомиссией.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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