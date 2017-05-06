В Минске задержан оппозиционный политик Владимир Некляев

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН задержали известного оппозиционного политика, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева. Он доставлен в минский Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Об этом сообщает белорусское агентство БелаПАН.

"Примерно в 10:30 (совпадает с мск) возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, Некляев проходит по административному делу в связи с его участием в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля в Минске.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 марта, накануне акции оппозиции "День воли" в Минске, Некляев был задержан в Бресте, когда возвращался из Польши. Его доставили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста, откуда вскоре госпитализировали в городскую больницу скорой помощи с диагнозом "гипертонический криз". После выписки Некляев вернулся в Минск. 1 мая политик принимал активное участие в несанкционированной акции солидарности трудящихся в центре столицы Белоруссии.

Уличные акции протеста против президентского декрета "о тунеядцах" проходили в Белоруссии с 17 февраля и до конца марта. Принятый год назад декрет обязывает граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200. Многие белорусы посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.