Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минске задержан оппозиционный политик Владимир Некляев

Международная панорама
6 мая, 11:17 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, мая. /ТАСС

По предварительным данным, бывший кандидат в президенты Белоруссии проходит по административному делу в связи с его участием в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Некляев

Владимир Некляев

© Сергей Пашкович/ТАСС

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН задержали известного оппозиционного политика, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева. Он доставлен в минский Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Об этом сообщает белорусское агентство БелаПАН.

"Примерно в 10:30 (совпадает с мск) возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, Некляев проходит по административному делу в связи с его участием в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля в Минске.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 марта, накануне акции оппозиции "День воли" в Минске, Некляев был задержан в Бресте, когда возвращался из Польши. Его доставили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста, откуда вскоре госпитализировали в городскую больницу скорой помощи с диагнозом "гипертонический криз". После выписки Некляев вернулся в Минск. 1 мая политик принимал активное участие в несанкционированной акции солидарности трудящихся в центре столицы Белоруссии.

Уличные акции протеста против президентского декрета "о тунеядцах" проходили в Белоруссии с 17 февраля и до конца марта. Принятый год назад декрет обязывает граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200. Многие белорусы посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
2
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
3
Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани
4
В Кузбассе два ребенка провались в шлакоотстойник, один из них погиб
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева
7
В США пройдет самая многочисленная на Западе акция "Бессмертный полк"
Темы дня
Загрузка...
Реклама