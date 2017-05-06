Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ

Международная панорама
6 мая, 11:22 UTC+3

Канцлер Германии считает, что использование такого "двойного подхода" - это правильный путь

Поделиться
Материал из 1 страницы
Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA/JULIEN WARNAND

БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. НАТО должна, с одной стороны, продемонстрировать готовность к обороне, но, с другой, не обрывать нить диалога с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован на сайте правительства ФРГ.

"Я думаю, что мы, используя этот двойной подход, то есть, с одной стороны, показать мощь, но, с другой, постоянно демонстрировать готовность к диалогу, выбрали правильный путь", - сказала она.

"Для меня было очень важно не обрывать нить диалога с Россией. Поэтому мы все меры реализовывали так, чтобы и впредь соблюдался Основополагающий акт Россия - НАТО и мог заседать Совет Россия - НАТО", - подчеркнула Меркель.

Канцлер напомнила, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном и южном флангах было принято и закреплено на саммитах альянса в Уэльсе и Варшаве. "Для меня было важно, чтобы мы, с одной стороны, отреагировали на новую ситуацию с безопасностью. Аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО - в Польшу и балтийские страны, а, например, ситуация в Молдавии создает вопросы в Болгарии и Румынии", - утверждала Меркель

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
2
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
3
Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани
4
В Кузбассе два ребенка провались в шлакоотстойник, один из них погиб
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева
7
В США пройдет самая многочисленная на Западе акция "Бессмертный полк"
Темы дня
Загрузка...
Реклама