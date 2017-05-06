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Венгрия подала в суд на решение Еврокомиссии о квотах по расселению беженцев в ЕС

Международная панорама
6 мая, 11:39 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Процесс начнется 10 мая, заявил глава минюста Ласло Трочани

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ВЕНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Венгрия подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев. Об этом заявил министр юстиции Венгрии Ласло Трочани в интервью австрийской газете Die Presse, которое было опубликовано сегодня.

По словам министра, процесс начнется 10 мая. Будапешт оспаривает решение, принятое большинством голосов на совете министров внутренних дел Евросоюза в сентябре 2015 года, о распределении более 100 тыс. мигрантов из Греции и Италии по квотам внутри европейского сообщества. "Мы составили иск из 10 пунктов, почему считаем это решение противозаконным", - сказал Трочани.

Венгрия возражает против того, что распределение по квотам подразумевает только два типа стран: те, кого надо разгрузить от беженцев, и те, кто должен их принять. "При этом отсутствует третий вариант со странами, кто не хочет никакого разгружать, а также затронут миграционным кризисом настолько, что им не нужно навязывать дополнительное бремя, - подчеркивает министр. - Мы ожидаем решения по нашему иску летом или осенью".

Министр добавил, если же Венгрия проиграет дело в суде, тогда она примет это решение, и "оно будет юридически обязывающим". "Но мы все равно считаем, что распределение - это спорный механизм и продолжим задавать вопросы Еврокомиссии, так что наши переговоры могут затянуться", - сказал он.

Глава венгерского Министерства юстиции напомнил, что Европейская комиссия (ЕК) продолжает настаивать и даже в последнем своем докладе указала, что распределение служит лучшим решением и его надо ускорить. При этом министр уверен, что процесс не работает и со ссылкой на доклад ЕК отметил, что "за два года лишь один раз удалось расселить 14% беженцев из Греции".

Венгрия помогает сирийцам

Как подчеркнул Трочани, тема квот сейчас остается в тени, но как только пройдут выборы во Франции и Германии, она снова выйдет на передний план, и ЕК продолжит давить на страны ЕС. При этом Венгрия считает такой подход неправильным, потому что сама концепция квот ЕК принципиально плохое решение.

"Во-первых, она посылает плохой сигнал: приезжайте к нам в Европу, а потом мы вас расселим. Во-вторых, она неэффективна, потому что эти люди хотят попасть в определенные страны, а не в Румынию или Венгрию. В-третьих, встает вопрос суверенитета, ведь любое решение должно находиться в компетенции самих стран-членов", - аргументировал глава Минюста.

В то же время Венгрия не уклоняется от своей ответственности и оказывает помощь тем мигрантам, кто по- настоящему нуждается в защите. "Да, помощь надо оказывать тем, кто в ней действительно нуждается. Мы предоставляем такую защиту. За первые три месяца текущего года мы предоставили убежище 93 людям, они все из Сирии", - заключил Трочани.

На 2015-2016 годы пришелся пик миграционного кризиса, страны ЕС зафиксировали в общей сложности свыше 2,3 млн незаконных пересечений границ сообщества. Это стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. В настоящее время власти европейских стран с разрешения европейских чиновников осуществляют строгий контроль на своих границах и занимаются решением вопроса о распределении между собой беженцев по квотам, предложенным ЕК.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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