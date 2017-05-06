Болгария отмечает День святого Георгия Победоносца и праздник болгарской армии

СОФИЯ, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария торжественно отмечает День болгарской армии - День святого Георгия Победоносца, один из наиболее старых и торжественных праздников в государственном календаре. Это единственный официальный праздник в Болгарии, в котором слились православная традиция и воинская доблесть. По этому случаю в субботу в Софии состоялся парад болгарских военных подразделений и богослужение с освящением воинских знамен, которое провел патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит.

"Есть даты в нашей истории, которые заряжают нас верой и оптимизмом, наполняют наши сердца гордостью. Такой датой является 6 мая - День храбрости и праздник болгарской армии. В этот светлый христианский праздник "Гергьовден" (название праздника на болгарском языке - прим. ТАСС) в силу красивой болгарской традиции наш народ выражает признательность своей армии", - заявил, приветствуя участников парада, президент и верховный главнокомандующий страны Румен Радев.

Глава государства при этом отметил проблемы болгарской армии, связанные с системным недофинансированием и нехваткой личного состава.

"Долгие годы мы вели бессмысленный спор о том, надо ли вкладывать средства в вооруженные силы и оборону. Резкое осложнение геополитической обстановки и призыв руководителей НАТО к ответственности и быстрому повышению уровня расходов на оборону до 2% ВВП поставили точку в этой абсурдной дилемме. Приобретение современного вооружения - бесспорно необходимое, но недостаточное условие модернизации армии, нужны ресурсы для проведения полноценной военной подготовки. Деньги болгарского народа должны быть превращены в современные боевые способности самым эффективным образом", - указал Радев.

"Болгарский солдат сделал свой достойный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Забота о мире в последние 70 лет лежит и на болгарских солдатах, сержантах, офицерах, которые, несмотря на исторические сложности, не отказались от своего призвания защищать родину", - подчеркнул президент.

В военном параде приняли участие 1200 военнослужащих вооруженных сил Республики Болгария, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-17 и "Кугар" ВВС страны. Исполнение национального гимна сопровождалось артиллерийским салютом из 20 залпов.

О традиции праздника

Обычай отмечать армейский праздник 6 мая, в День святого Георгия Победоносца по болгарскому церковному календарю, установился в 1880 году. Новому балканскому государству приходилось с чистого листа писать свою историю, создавать традиции и воинские ритуалы. Память о русско-турецкой освободительной войне 1877-1878 годов, в ходе которой большая часть Болгарии была освобождена от османского владычества и провозглашена княжеством, была свежа, и болгарский князь Александр Батенберг учредил боевой орден "За храбрость" по образцу российского Георгиевского креста. Также в соответствии с русскими традициями "Гергьовден" был определен как праздник армии.

По указу князя Фердинанда в 1891 году День святого Георгия Победоносца стал праздником кавалеров ордена "За храбрость" и впервые в честь воинов-героев был проведен большой военный парад.

До 1919 года болгарская армия отмечала два праздника: "Георгиев день" как День храбрости, и 27 ноября как День армии. После 1926 года два праздника слились в один, и 6 мая Болгария отмечает День Болгарской армии - День святого Георгия Победоносца.