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ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева

Международная панорама
6 мая, 11:43 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 6, мая. /ТАСС

Передача тел состоялась в районе населенного пункта Счастья под наблюдением представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня

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ЛУГАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне тела трех диверсантов, уничтоженных при попытке проникновения через линию соприкосновения в районе Дебальцева. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня мы передали тела трех украинских военнослужащих, которые погибли на Светлодарской дуге (под Дебальцево - прим. ТАСС), - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Передача тел состоялась в районе населенного пункта Счастья под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что ополченцы уничтожили разведывательно-диверсионную группу подразделений Вооруженных сил Украины, пытавшуюся выйти в район Дебальцева. В ходе перестрелки трое диверсантов были уничтожены, одному удалось скрыться.

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