ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева

Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой ЗеландииСпорт 6 мая, 12:09
Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленнымиСпорт 6 мая, 12:03
ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"Общество 6 мая, 11:50
Бывший чемпион мира по боксу Градович проведет следующий бой в сентябреСпорт 6 мая, 11:44
Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира по хоккею посетят более 600 тысяч человекСпорт 6 мая, 11:11
СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в годСпорт 6 мая, 10:46
СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"Спорт 6 мая, 10:30
Георгиевская лента: от высокой награды к символу ПобедыОбщество 6 мая, 10:20
Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" СевастополяОбщество 6 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне тела трех диверсантов, уничтоженных при попытке проникновения через линию соприкосновения в районе Дебальцева. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня мы передали тела трех украинских военнослужащих, которые погибли на Светлодарской дуге (под Дебальцево - прим. ТАСС), - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
Передача тел состоялась в районе населенного пункта Счастья под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что ополченцы уничтожили разведывательно-диверсионную группу подразделений Вооруженных сил Украины, пытавшуюся выйти в район Дебальцева. В ходе перестрелки трое диверсантов были уничтожены, одному удалось скрыться.